В Иране задержали более 50 сторонников монархии, планировавших бунт

В Иране задержали более 50 планировавших поднять бунт сторонников монархии. Об этом в субботу, 14 марта, сообщило агентство Fars.

По информации СМИ, силовики нашли у 11 задержанных три огнестрельных оружия, 76 холодного оружия, а также одну ручную гранату и большое количество боеприпасов.

— Были задержаны два человека из числа шпионов, которые занимались отправкой геолокаций (израильской разведке — прим. «ВМ») «Моссад» важных мест и целей, интересных американо-сионистскому врагу, а также съемкой мест прилетов ракет противника и отправкой материалов антииранским СМИ, — говорится в Telegram-канале Fars.

2 января стало известно, что в иранском городе Азна, провинция Лорестан, протесты переросли в столкновения с полицией, в результате чего погибли три человека, еще 17 получили ранения. Группа протестующих напала на полицейский участок, воспользовавшись массовыми акциями недовольства.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Иран продолжит убивать мирных протестующих, Соединенные Штаты окажут поддержку пострадавшим и готовы принять меры.