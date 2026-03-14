Стало известно об опасном ходе Финляндии против России

Франция может передать Финляндии ядерное оружие. Оно будет использовано «для сдерживания» России, пишет National Interest.

В начале марта глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что власти страны намерены разрешить ввоз и хранение ядерного оружия, если это необходимо для обороны.

National Interest предполагает, что таким образом Хельсинки хочет узаконить размещение французского ядерного оружия на своей территории.

«Если финское правительство успешно примет поправку, то Хельсинки сможет разместить у себя французское ядерное оружие», — пишет издание.

Отмечается, что это будет сделано из-за якобы существующей «российской угрозы в регионе», которую необходимо «сдерживать».

В Финляндии испугались предупреждения России

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон приказал увеличить количество ядерных боеголовок и засекретил данные об их количестве.

Аналитики отмечают, что Париж предлагает странам ЕС французский «ядерный зонтик», делая их целью для ответного ядерного удара.