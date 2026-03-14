По данным портала РИА Новости, канцлер ФРГ Фридрих Мерц рискует окончательно подорвать свой авторитет как в Германии, так и на международной арене. Недавняя встреча с Дональдом Трампом спровоцировала серьезный дипломатический инцидент, вызвав критику со стороны Мадрида и Парижа.

© Московский Комсомолец

В начале марта Трамп принял Мерца в Белом доме. В ходе беседы, проходившей в дружелюбной атмосфере, американский президент, обращаясь к вопросу об Испании, осудившей действия США в отношении Ирана, объявил о разрыве торговых связей с Мадридом. Мерц, изначально промолчавший, затем призвал испанские власти увеличить расходы на оборону. Позднее в немецких СМИ он утверждал, что в Вашингтоне выступал за смягчение позиции по отношению к Испании, однако вряд ли эти заявления были восприняты всерьез.

Попытка Мерца связаться с испанским премьер-министром Педро Санчесом оказалась безуспешной. Глава МИД Испании, Хосе Луис Альварес, отметил, что Ангела Меркель или Олаф Шольц, будучи на посту канцлера, наверняка поддержали бы страну ЕС, в отличие от Мерца. Вице-премьер Йоланда Диас подчеркнула потребность Европы в самостоятельном лидерстве, а не в подчинении Трампу, и призвала к укреплению европейской автономии в экономике и технологиях.

Несмотря на заявления представителей Берлина об отсутствии разногласий с Мадридом, Эммануэль Макрон, напротив, успешно связался с Санчесом и предложил Франции помощь в преодолении возможных экономических трудностей, вызванных действиями Трампа.

Сомнения в лидерских качествах Мерца высказывают не только европейские политики, но и граждане Германии. Низкие рейтинги и критика со стороны населения связаны с невыполнением предвыборных обещаний и усугублением экономического кризиса, на что наложилось обострение ситуации вокруг Ирана.

Позиция Мерца, возложившего ответственность за войну на Иран и отказавшегося от критики Трампа, не нашла поддержки даже у партнеров по коалиции из СДПГ. Министр обороны Борис Писториус и глава парламентской фракции СДПГ Маттиас Мирш выразили несогласие с применением силы и односторонними действиями, обвинив США в нарушении международного права. Левая партия прогнозирует гражданскую войну в Иране, а "Альтернатива для Германии", несмотря на разногласия внутри партии, призвала к прекращению бомбардировок, предсказывая наплыв беженцев.

Владислав Белов из Института Европы РАН считает, что война в Иране обострила борьбу за лидерство в ЕС. Если Мадрид и Париж выступают за европейскую автономию и дистанцирование от США, то Мерц стремится сохранить трансатлантическую солидарность, при этом добиваясь признания лидерства Германии.

Ближневосточный конфликт подталкивает ЕС к большей независимости от Америки. Испания, будучи четвертой экономикой Европы и крупным производителем оружия, занимает важное положение в данном контексте.