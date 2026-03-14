Стало известно, в каких странах у Зеленского есть виллы и квартиры

Владимир и Елена Зеленские за последние годы приобрели недвижимость в ряде западных стран. Общая стоимость элитного жилья достигает порядка $200 млн, пишут «Аргументы и факты».

Великобритания

Соратники Зеленского Сергей Шефир и Андрей Яковлев приобрели для него несколько элитных квартир в центре Лондона.

Одна — напротив музея Шерлока Холмса на Baker Street (91 м², $3 млн), вторая — трёхкомнатная в Regent’s Park (130 м², £1.575 млн), третья — люкс в Artillery Row, Westminster (110 м², £1.5 млн).

США

Особняк в Беверли-Хиллз площадью 279 м² с 10 спальнями и 13 ванными СМИ приписывают Зеленскому с этого года. Расположен в элитном районе рядом с поместьем Хью Хефнера.

По данным массмедиа, сделка была оформлена через кипрскую компанию Aldorante LTD (директор — Светлана Пищанская, представитель Зеленского). Стоимость — около $61 млн.

Вилла в Майами (Флорида) по адресу 1263 Ponte Vedra Blvd. Площадь 1160 м², стоимость $20–35 млн.

Ранчо (США). Pathfinder Ranches — гигантское ранчо в Вайоминге площадью 3700 км² (916 000 акров), стоимость $79,5 млн. Это огромная земля для скотоводства, с домиком на дикой природе, церковью и инфраструктурой.

ОАЭ

Роскошные апартаменты в Burj Khalifa (Armani Residences, 11-й этаж) площадью 186 м² с 2 спальнями и интерьерами от Джорджио Армани. Стоимость — около $3,2 млн.

В СМИ приписывали покупку матери Зеленского (Римме Зеленской) в 2024 году, якобы, в подарок на день рождения.

Карибские острова

Villa Stellae площадью 436 м² с бассейном, террасами и бункером, стоимостью €17,8 млн. Расположена на холме с видом на пляже Lorient Bay. 6 спален, ультра-люкс.

Италия

Роскошная двухэтажная вилла площадью около 480 м² в Форте-дей-Марми (Тоскана). Оформлена на компанию San Tommaso S.R.L., принадлежащую Елене Зеленской; внутри — бассейн, спа-зона и ухоженный сад. Стоимость оценивается в €2,5–4,5 млн .

В 2021 году Зеленские выставили ее на продажу, через год сняли. По мнению экспертов, это связано с тем, что украинский лидер может уехать в эту страну после завершения политической карьеры.

Грузия

В 2018–2019 годах Зеленский официально задекларировал 10 гостиничных номеров на черноморском побережье Аджарии, общей площадью около 360 м² (от 28 до 70 м² каждый). Общая стоимость — от $500 до $800 тыс.