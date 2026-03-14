США и Венесуэла могут договориться о выдаче экс-министра промышленности Сааба

Вашингтон и Каракас ведут переговоры о возможной экстрадиции Алекса Сааба, бывшего министра промышленности при президенте Венесуэлы Николасе Мадуро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

© Московский Комсомолец

По их данным, прокуратура в Майами готовит Саабу обвинения, предположительно, связанные с отмыванием денег. По данным агентства, американским следователям в первую очередь нужны показания экс-чиновника для усиления дела против самого Мадуро. Если Каракас согласится на выдачу, это станет беспрецедентным шагом — самым значимым юридическим сотрудничеством двух стран за последнее время, которое может открыть новую линию расследований против окружения венесуэльского лидера.

Главное препятствие в решении вопроса — конституция Венесуэлы запрещает экстрадицию собственных граждан. Однако, как отмечает Bloomberg, Сааб — уроженец Колумбии, и в Каракасе могут рассмотреть вопрос о лишении его венесуэльского гражданства, чтобы обойти этот запрет.

Это не первое дело Сааба. В 2020 году он был задержан в Кабо-Верде по запросу США и экстрадирован в Америку, где его обвиняли в отмывании $350 млн. В 2023 году Сааба помиловал тогдашний президент Джо Байден — это произошло в рамках сделки по обмену заключенными между Вашингтоном и Каракасом, после чего он вернулся на родину. Свой пост в правительстве Сааб потерял уже после возвращения в Венесуэлу, и официальные обвинения ему так и не были предъявлены. Сейчас, помимо Сааба, США добиваются экстрадиции еще десятков венесуэльских чиновников и финансистов.