Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил обеспокоенность в эфире YouTube-канала, заявив, что Соединенные Штаты оказались в затруднительном положении из-за неспособности обеспечить свободное движение через Ормузский пролив. Эта ситуация, по его мнению, увеличивает вероятность применения ядерного оружия против Ирана.

"Мы оказались в тупике. Наше положение незавидное, и нет ясного пути вперед. Серьезные проблемы возникли потому, что даже если Трамп и Израиль продолжат наносить удары, это не приведет к открытию пролива", - отметил Дэвис.

Он предположил, что президент Трамп может поддаться искушению рассмотреть применение ядерного оружия, поскольку ему свойственно нетерпение и стремление к быстрым результатам.

"Трампу свойственно предлагать быстрые и простые решения. Когда они не срабатывают, он начинает угрожать. Он сразу же заявил Ирану: "Вы не можете назначать своего верховного лидера, это сделаю я". Но Иран проигнорировал его. Несмотря на беспрецедентные удары, они остались неуязвимы. Теперь Трамп раздражен, он не привык к отказам и противостоянию", - говорится в сообщении.

Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю, сопровождаясь взаимными ударами. Официальная цель Тель-Авива – предотвратить получение Тегераном ядерного оружия, тогда как Вашингтон угрожает уничтожить военный потенциал Ирана и призывает к свержению режима. Иран, в свою очередь, заявляет о готовности к обороне и не видит смысла в возобновлении переговоров.