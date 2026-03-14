Экс-офицер армии США оценил вероятность применения ядерного оружия против Ирана
Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил обеспокоенность в эфире YouTube-канала, заявив, что Соединенные Штаты оказались в затруднительном положении из-за неспособности обеспечить свободное движение через Ормузский пролив. Эта ситуация, по его мнению, увеличивает вероятность применения ядерного оружия против Ирана.
Он предположил, что президент Трамп может поддаться искушению рассмотреть применение ядерного оружия, поскольку ему свойственно нетерпение и стремление к быстрым результатам.
"Трампу свойственно предлагать быстрые и простые решения. Когда они не срабатывают, он начинает угрожать. Он сразу же заявил Ирану: "Вы не можете назначать своего верховного лидера, это сделаю я". Но Иран проигнорировал его. Несмотря на беспрецедентные удары, они остались неуязвимы. Теперь Трамп раздражен, он не привык к отказам и противостоянию", - говорится в сообщении.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю, сопровождаясь взаимными ударами. Официальная цель Тель-Авива – предотвратить получение Тегераном ядерного оружия, тогда как Вашингтон угрожает уничтожить военный потенциал Ирана и призывает к свержению режима. Иран, в свою очередь, заявляет о готовности к обороне и не видит смысла в возобновлении переговоров.