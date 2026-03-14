США пообещали $10 млн за информацию о новом аятолле Ирана

Стороны конфликта на Ближнем Востоке обмениваются ударами. Корпус стражей исламской революции атакует Израиль и американские базы. Президент США Дональд Трамп не отказывается от "Эпической ярости" и с упорством утверждает, что Иран побеждён. На этом фоне американский Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию о том, где скрывается новый верховный лидер Ирана.

Самыми интенсивными ракетными ударами стороны обмениваются ночью. Дым снова поднимается над жилыми кварталами Тегерана, над авиабазой в городе Дизфуль и над островом Харк, где находится крупнейший нефтяной терминал Ирана. Накануне мощным ударом в пригороде столицы серьёзно повреждена штаб-квартира Корпуса сил исламской революции.

Иран отвечает пропорционально. Новые взрывы гремят в Тель-Авиве и других городах Израиля. Система ПВО "Железный купол" всё чаще даёт сбои. Как бы не замечая очевидного, о победе над Ираном ежедневно заявляет президент США. А рейтинги президента падают с каждым днём. Но Трамп обещает: инфляция в стране скоро закончится.

Но эти заявления звучат парадоксально. Каждый день Иран наносит новые удары по американским военным базам. Снова пылает Бахрейн. В Саудовской Аравии ракеты поразили пять самолётов-заправщиков. Пентагон спешно перебрасывает на Ближний Восток дополнительные корабли и до пяти тысяч морских пехотинцев.