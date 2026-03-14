В США отреагировали на потерю очередного союзника в конфликте с Ираном

Соединенные Штаты стремительно теряют союзников в конфликте вокруг Ирана. Об этом сообщил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X.

«Сначала Испания, а теперь Италия. Мы теряем союзников быстрее, чем мы терпим неудачу в Персидском заливе», — написал он, комментируя выступление премьер-министра Италии Джорджи Мелони, заявившей, что Рим не будет вступать в конфликт в Иране.

По словам Дэвиса, «эта безрассудная операция» подрывает интересы США как в экономическом и военном плане, так и в репутационном.

«Боюсь, что ситуация будет лишь ухудшаться», — резюмировал он.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что война на Ближнем Востоке поставила США на грань катастрофы как в военном, так и в экономическом плане. По его словам, Штаты оказались «в большой беде».