Трамп сделал новое загадочное заявление о верховном лидере Ирана

Президент Штатов Дональд Трамп выразил сомнение в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Об этом политик заявил в интервью телеканалу NBC.

«Я не знаю, жив ли он вообще. Пока никто не смог его показать. Я слышал, что его нет в живых. Если это не так, то он должен сделать кое-что очень умное для своей страны, а именно сдаться», — высказался он.

12 марта пресс-секретарь иранского МИДа Эсмаил Багаи выступил с заявлением, что Моджтаба был ранен, но с ним все в порядке. Дипломат отвечал, что ему просто некомфортно быть на публике в таком состоянии. На следующий день министр обороны США Пит Хегсет на брифинге заявил, что Вашингтону известно, что Моджтаба «ранен и, вероятно, обезображен».

Ранее сообщалось, что мранский народ требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера республики Али Хаменеи. Вашингтон столкнется с суровым возмездием, если решится на покушение в отношении нового руководителя страны. Об этом рассказал посол Казем Джалали.

12 марта вышло первое обращение нового иранского лидера Моджтабы Хаменеи. Аятолла дал обещание отомстить Израилю и США, подчеркнув, что Иран не оставит без внимания пролитую кровь каждого мученика.