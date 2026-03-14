Американский танкер загорелся около берегов ОАЭ. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает агентство IRIB.

© Вечерняя Москва

По данным источника, судно подверглось обстрелу около эмирата Шарджа. Других подробностей агентство не приводит.

Вместе с тем Reuters сообщило, что за период американо-израильской операции против Ирана в Персидском заливе атакам подверглись не менее 16 танкеров и других судов.

По данным World Shipping Council, около 20 тысяч моряков, находящихся на судах в этом регионе, оказались в «опасной и крайне неопределенной ситуации с точки зрения безопасности», передает агентство.

Ранее западные журналисты сообщили, что лидеры стран «Большой семерки» призвали президента США Дональда Трампа быстро завершить войну с Ираном и обезопасить Ормузский пролив. В частности, политики обеспокоены растущими рисками экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке.

Мировые фондовые рынки зафиксировали обвал индексов, связанный с обострением конфликта США и Израиля против Ирана. Падение стало одним из самых значительных.