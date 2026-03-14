«Ложь за ложью»: Стармера обвинили в систематическом обмане

Лидер консерваторов Кеми Баденох обрушилась на премьер-министра Кира Стармера с уничтожающей критикой, заявив, что тот «говорит ложь за ложью» и должен уйти в отставку. В документах нет ни слова о том, почему Стармер проигнорировал предупреждения о дружбе кандидата с педофилом Эпштейном. Консерваторы говорят о «стертых» комментариях и «деньгах за молчание», выплаченных опальному лорду.

Политический скандал вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США набирает обороты. Кеми Баденок утверждает, что ключевые страницы с комментариями Стармера были удалены. В кулуарах правительства опасаются, что следующая порция файлов, включая сообщения в мессенджерах, может стать фатальной для действующего премьер-министра.

Тайное досье показало игнорирование Стармером репутационных рисков из-за связей с Эпштейном

Даунинг-стрит обнародовала файлы из 147 страниц, связанных с назначением и последующим увольнением Мандельсона. Документы подтвердили, что Стармер был предупрежден об «особенно тесных отношениях» лорда с Эпштейном, сохранившихся после осуждения финансиста в 2008 году. Советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл назвал процесс назначения «странно поспешным».

«Я была министром и государственным секретарем, — заявила лидер тори. — Комментарии, которые Кир Стармер мог бы поместить в заметки, отсутствуют. Они были удалены. Нам нужна полная информация о том, что сделал премьер-министр. Сокрытие все еще продолжается».

Она также потребовала от советника по этике Лори Магнуса расследовать, не ввел ли Стармер парламент в заблуждение, утверждая, что при назначении «соблюдалась надлежащая правовая процедура». Член Консервативной партии Алекс Бургхарт уже написал соответствующее письмо. Сам Стармер снова принес извинения, взяв на себя «полную ответственность» за ошибку.

«Это я допустил ошибку, и это я приношу извинения жертвам Эпштейна», — повторил он во время визита в Белфаст.

Однако его слова не удовлетворили критиков. Бывший заместитель лидера лейбористов Харриет Харман, известная своими разногласиями с Борисом Джонсоном за введение парламента в заблуждение, заявила, что Стармер должен ожидать такого же отношения. А внутри самой лейбористской партии зреет недовольство: Джон Макдоннелл обвинил премьер-министра в том, что он позволил Мандельсону «затащить лейбористов в сточную канаву», а Надя Уиттом напомнила о моральной ответственности перед жертвами насилия.

Отмечается, что уволенный Мандельсон получил выходное пособие в размере 75 тысяч фунтов. Один высокопоставленный чиновник назвал эту выплату «деньгами за молчание». Правительство настаивает, что сумма была согласована во избежание судебных издержек, но для оппозиции это еще одно доказательство того, что Даунинг-стрит пытается замять дело.

Следующая порция документов, которая, как ожидается, будет опубликована через несколько недель, может вызвать эффект разорвавшейся бомбы. В нее войдут не только официальные бумаги, но и личные сообщения в мессенджерах от высокопоставленных министров, государственных служащих и специальных советников. Среди тех, чьи телефоны изучают, — бывший заместитель премьера Анджела Рейнер, экс-глава аппарата Морган Максвини и бывший директор по коммуникациям Мэтью Дойл. В уже опубликованных файлах отмечается, что Максвини и Дойл «поссорились» из-за отношений Мандельсона с Эпштейном. Оба уже покинули свои посты.

Официальные лица опасаются, что сообщения могут содержать подробности, способные привести к новым отставкам. Некоторые министры уже пытаются исключить личные сообщения из публикации, ссылаясь на то, что они не касаются государственных дел.

Мандельсон, которому также предъявлены обвинения в ненадлежащем поведении на государственной службе (он подозревается в передаче Эпштейну конфиденциальной информации еще во времена работы в правительстве Гордона Брауна), через адвокатов заявил, что пока не намерен делать заявлений. Ранее он отрицал все обвинения.