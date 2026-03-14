Минск предложил Вильнюсу и Варшаве «по-соседски» закупать электроэнергию
Белоруссия вновь заявила о готовности поставлять электроэнергию в Литву и Польшу. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Руслан Варанков.
«Хочу напомнить: мы по-прежнему готовы подставить плечо. Если Литве или Польше нужно электричество — надежное, недорогое, произведенное буквально в двух шагах — наши двери открыты. По-соседски», — цитирует Варанкова пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Поводом для риторики Минска стали слова председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее признала, что отказ от атомной энергетики был для Евросоюза стратегической ошибкой. В МИД Белоруссии заявили, что это признание не стало для них сюрпризом, так как республика всегда исходила из приоритета реальных потребностей граждан над политической конъюнктурой.
Кроме того, внимание в Минске обратили на возобновление в Литве дискуссий о необходимости развития собственной атомной генерации. В белорусском внешнеполитическом ведомстве связали это с ростом цен на электроэнергию после выхода балтийской республики из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
«Видимо, счета за электроэнергию после разрыва БРЭЛЛ оказались убедительнее любых политических лозунгов. Мы только приветствуем осознанное отношение соседей к мирному атому», — заключил Руслан Варанков.