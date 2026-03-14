Минск предложил Вильнюсу и Варшаве «по-соседски» закупать электроэнергию

Белоруссия вновь заявила о готовности поставлять электроэнергию в Литву и Польшу. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Руслан Варанков.

«Хочу напомнить: мы по-прежнему готовы подставить плечо. Если Литве или Польше нужно электричество — надежное, недорогое, произведенное буквально в двух шагах — наши двери открыты. По-соседски», — цитирует Варанкова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Поводом для риторики Минска стали слова председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее признала, что отказ от атомной энергетики был для Евросоюза стратегической ошибкой. В МИД Белоруссии заявили, что это признание не стало для них сюрпризом, так как республика всегда исходила из приоритета реальных потребностей граждан над политической конъюнктурой.

Кроме того, внимание в Минске обратили на возобновление в Литве дискуссий о необходимости развития собственной атомной генерации. В белорусском внешнеполитическом ведомстве связали это с ростом цен на электроэнергию после выхода балтийской республики из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).