Трамп высмеял Обаму за переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп опубликовал мем, высмеивающий своего предшественника Барака Обаму за его подход к переговорам с Ираном. Соответствующий пост он выложил на своей странице в Truth Social.

На верхней части картинки показан Обама, предлагающий иранским лидерам огромные стопки денег. На нижней — «грозный» Трамп, указывающий на небо, где изображены бомбардировщики B-2 Spirit.

Подписи на картинке — «Обама ведет переговоры с Ираном» и «Трамп ведет переговоры с Ираном».

Ранее Трамп заявил, что допускает возможность проведения переговоров с Ираном.