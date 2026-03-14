Трамп отказался отвечать на вопрос о предложении Путина по Ирану

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать новость о предложении российского коллеги Владимира Путина по Ирану. Об этом он высказался в ходе общения с журналистами.

«Я не могу говорить с вами об этом», — ответил он на вопрос о том, действительно ли Путин предлагал вывезти уран из Ирана в Россию.

Трамп также сказал, что пока не может озвучить сроки завершения войны с Ираном. Он подчеркнул, что военная операция продлится «столько, сколько потребуется».

Ранее об инициативе Путина стало известно порталу Axios. Согласно информации собеседников издания, предложение о вывозе 450 килограммов обогащенного урана прозвучало во время телефонного разговора глав государств 9 марта.