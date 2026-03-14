Стало известно, когда Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок сообщил журналистам о возможных сроках новой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По словам главы правительства, американский лидер в ходе переговоров в Вашингтоне допустил, что такая встреча может пройти во время его визита в Китай либо в более поздний период.

Ким Мин Сок поделился, что Трамп назвал саму идею встречи хорошей, но не стал привязываться к конкретным датам. Южнокорейский премьер предположил, что вопрос времени не является определяющим.

В ходе беседы в Вашингтоне стороны вспоминали предыдущие контакты лидеров двух стран. Ким Мин Сок внес несколько предложений по диалогу с Пхеньяном. После этого Трамп поручил своим помощникам проработать дипломатические шаги в отношении КНДР. Какие именно меры обсуждались, премьер уточнять не стал.

Дипломатические источники оценили перспективы встречи Трампа и Ким Чен Ына

Американский президент также поинтересовался у собеседника, готов ли Ким Чен Ын к разговору с Вашингтоном. Ким Мин Сок ответил, что Трамп остается единственным западным политиком, способным урегулировать ситуацию на Корейском полуострове. В ответ Трамп вновь подчеркнул, что у него сложились хорошие личные отношения с северокорейским лидером.

Ранее, в феврале, выступая на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын заявил о готовности Пхеньяна улучшить отношения с США, но только при условии, что Вашингтон пересмотрит свою враждебную политику.