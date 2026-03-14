В США призвали пересмотреть стратегию после конфликта с Ираном

США находятся в зоне боевых действий на Ближнем Востоке, с базами, которые существуют там уже десятки лет, и не могут защитить их от атак дешевых беспилотников. Этим возмутился бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку в эфире YouTube-канала Dialigue Works.

«Соединенным Штатам придется серьезно пересмотреть свою военную позицию, свою оборонительную стратегию. А арабским странам Персидского залива придется переоценить, насколько на самом деле важна военная поддержка США, если они не могут защитить даже сами себя», — подчеркнул он.

Эксперт выразил надежду на то, что и США, и государства Персидского залива сделают надлежащие выводы из конфликта с Ираном.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что после того, как системы противовоздушной обороны (ПВО) США продемонстрировали, что плохо справляются с иранскими баллистическими ракетами, Штаты начали стремиться к выходу из конфликта.