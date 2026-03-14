Вэнс признал непонимание причин удара по школе в Иране

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация пока не может полностью объяснить обстоятельства ракетного удара по школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого, по разным данным, погибли от 150 до 175 детей.

Выступая перед журналистами в ходе визита в Северную Каролину 13 марта, заместитель главы вашингтонской администрации подчеркнул необходимость тщательного разбирательства прежде, чем делать какие-либо выводы.

«Не думаю, что мы полностью понимаем, что там произошло. Мы должны завершить расследование, верно? Прежде чем предпринимать что-то, надо в действительности понимать, что случилось», - приводит слова Вэнса его пресс-служба.

Он также заверил, что президент Дональд Трамп настаивает на всестороннем выяснении всех обстоятельств трагедии и готов принять итоговые результаты работы следователей.

«Так что этим мы и занимаемся», - добавил вице-президент.

Ранее, в первые дни после атаки, Трамп бездоказательно возлагал ответственность на Тегеран, однако позже изменил риторику, сославшись на недостаток информации. Тем временем предварительные выводы внутреннего расследования Пентагона указывают на то, что удар по начальной школе «Шаджаре Тайебе» мог быть следствием использования устаревших разведданных: здание, отделенное от соседней базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) забором с яркими рисунками и имевшее активное онлайн-присутствие с 2018 года, по-видимому, ошибочно числилось в военных досье как часть военного объекта. Для обеспечения независимости расследования назначен специальный следователь, не входящий в структуру Центрального командования.