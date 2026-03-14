Трамп назвал «большое препятствие» для иранцев в свержении режима

Президент США Дональд Трамп рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются иранцы на пути к свержению режима. Об этом он заявил в радиоинтервью ведущему Fox News Брайану Килмиду.

© Лента.ру

По словам американского лидера, протестующие в Иране рискуют получить выстрел «прямо в голову». Он добавил, что режим поддерживает контроль в основном с помощью силы.

«Поэтому я действительно считаю, что это большой барьер для тех, у кого нет оружия», — отметил глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп отказался давать какие-либо обещания по защите жителей Ирана, которых призывает к свержению власти в государстве.