СМИ рассказали об отчаянии лидеров стран из-за операции США

Во время закрытых переговоров лидеры стран, поддерживающих США в конфликте с Ираном, выразили раздражение и страх перед последствиями войны с Ираном, сообщает РБК.

© Московский Комсомолец

Кроме того, озабоченность Запада вызывает и решение Вашингтона временно ослабить санкции против российской нефти. Несмотря на показную похвалу Трампа, европейские лидеры между собой выражают чуть не не ярость, сообщает Bloomberg.

На Западе испугались «ада» из-за войны с Ираном

Сообщается, что лидер одной из стран Персидского залива недавно заявил главе европейского государства об отчаянии от действий США и уверенности, что у Трампа нет плана действий. С Вашингтоном, естественно, напрямую никто подобными мыслями не делился.

В это же время простые американцы, согласно опросам, ожидают, что конфликт с Ираном будет затяжным и это приведет к росту цен на бензин. Лишь 29% американцев одобряют атаки США на Иран.