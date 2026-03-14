Иран обозначил условия для открытия Ормузского пролива

В Тегеране рассматривают возможность, при которой ограниченное число нефтяных танкеров будут пропускать через Ормузский пролив. Это могут сделать лишь, если груз станут продавать в китайских юанях, о чем журналистам телеканала CNN сообщил высокопоставленный иранский чиновник.

По данным собеседников, данный шаг намерены предпринять на фоне нового плана Исламской Республики по регулированию потока нефтяных танкеров через пролив. Торговля нефть на международных рынках полностью осуществляется в долларах. Исключение лишь составляет российская нефть, которая торгуется в рублях или юанях.

Иран не планирует закрывать Ормузский пролив

Как отмечают журналисты, на протяжении нескольких лет Пекин пытался наладить закупки нефти за юани, особенно когда речь шла про сотрудничество с Саудовской Аравией. Однако доллар все еще остался мировой резервной валютой.

Ранее сообщалось, что Индия стала одной из главных пострадавших из-за блокировки Ираном Ормузского пролива. До начала совместной военной операции США и Израиля по данному маршруту проходила треть глобальной торговли нефтью.