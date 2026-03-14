Администрация Трампа получит миллиардные гонорары за сохранность TikTok в США

Администрация Трампа получит $10 млрд в качестве гонорара за посредничество в сделке с TikTok, пишет газета The Wall Street Journal.

По информации источников издания, инвесторы американского подразделения соцсети, в частности Oracle ORCL, Silver Lake и инвестор из Абу-Даби MGX, приняли решение выплатить правительству несколько миллиардов за сохранение в США популярного приложения. Инвесторы уже выплатили Минфину США $2,5 млрд после закрытия сделки в январе, и впоследствии выплатят еще несколько траншей, пока общая сумма не достигнет $10 млрд.

В январе 2026 года китайская компания ByteDance заключила соглашение о продаже американского подразделения TikTok американским инвесторам. Объявляя о соглашении, президент США Дональд Трамп сказал, что «США получают огромную сумму плюс комиссионные».