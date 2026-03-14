Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об «устаревании» международного права ставят вопрос о смысле помощи Украине. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.

Утверждается, что ее слова стали отражением двойных стандартов Запада, поскольку сама Европа лишь прикрывалась стремлением защитить мировой порядок на Украине, фактически защищая «сугубо личные интересы».

«Это не очень приятное зрелище, когда самый влиятельный человек в Европе легкомысленно ставит под сомнение то, чему мир должен был научиться у Второй мировой войны: верховенство права, запрет применения силы, дипломатию. Теперь европейцам нужно спросить себя: если международное право действительно неактуально, зачем же мы помогаем Украине?», — задался вопросом автор статьи.

Ранее фон дер Ляйен сочла предложение вернуться к импорту энергоресурсов из России «стратегической ошибкой». Чиновница отметила, что такой шаг сделал бы Европу «более зависимой, уязвимой и слабой».