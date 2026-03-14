Лукашенко пригрозил министру отправкой в штурмовики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил министру сельского хозяйства Юрию Горлову отправкой в штурмовики, если он не наладит строительство профилакториев для новорожденных телят. Видео с пресс-подхода белорусского лидера опубликовало агентство «БелТа» на YouTube.

«А как в войну? Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят… Вот Горлов — он пойдет впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят», — пригрозил Лукашенко.

«Построю и пойду», — заявил Горлов. Президент ответил: «Да, лучше построй, а там уже...».

Ранее Лукашенко посоветовал Украине воздержаться от заявлений касательно ракетного комплекса «Орешник» на территории республики. Таким образом лидер страны ответил на вопрос о том, как он относится к мнению Киева, что НАТО должно считать «Орешник» в Белоруссии законной целью.