Депутат Рады сообщил, что десятки его коллег хотят сложить полномочия

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко в эфире украинского телеканала «Новости.Live» сообщил, что до 60 его коллег написали заявление о сложении мандатов.

По его словам, причиной стали низкие зарплаты.

«Долгая каденция, что-то не устраивает, устали, низкая зарплата в 50 тысяч гривен (более $1100 долларов или почти ₽90 тысяч. — «Газета.Ru»)», — поделился Юрченко.

13 марта первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Андрей Мотовиловец заявил, что расходы, не связанные с Вооруженными силами, могут быть остановлены на Украине.

11 марта исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива Александр Буюкли заявил, что на Украине продукты могут подорожать примерно на 10% в связи с ростом цен на топливо. По его словам, проблема кроется в росте стоимости логистики. За последнюю неделю дизель и удобрения резко подорожали.

В тот же день газета Politico написала, что бюджет Украины после одобрения нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ) может обеспечить финансирование расходов до начала мая, что чуть дольше, чем ожидалось ранее.

Ранее в Финляндии признали, что больше не в состоянии помогать Украине.