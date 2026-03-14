Зеленский сделал заявление о победе Украины в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное для победы его страны в вооруженном конфликте с Россией. Его слова приводит «Инсайдер UA» в Telegram.

© Лента.ру

«Я хотел бы, чтобы мы победили. И тот факт, что мы удерживаем линию фронта, — уже победа. Я считаю, что защита нашей независимости уже является победой нашего государства», — сказал Зеленский.

Он также выразил уверенность в том, что его дети и внуки будут помнить его и не испытывать стыд за его действия.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет искать компромиссы, приемлемые для всех сторон переговоров по завершению конфликта на Украине, ценой территории. Он подчеркнул, что это противоречит конституции.