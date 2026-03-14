Индийские танкеры успешно прошли через Ормузский пролив

Два танкера со сжиженным газом компании Shipping Corporation of India под индийским флагом успешно прошли через Ормузский пролив и направляются в южноазиатскую страну. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве.

Речь идет о кораблях под названиями Shivalik и Nanda Devi. По словам источников издания, эта операция была осуществлена с особой осторожностью при содействии Ирана, а также всех других стран Персидского залива.

12 марта СМИ сообщили, что Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив. Добиться разрешения удалось в результате переговоров глав МИД Ирана и Индии. Эту информацию подтвердил иранский посол в Нью-Дели Мохаммад Фатхали.