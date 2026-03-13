КСИР обещал "не закрывать врата ада" до смерти последних военных США и Израиля

КСИР обещает "не закрывать врата ада" до смерти последних военных США и Израиля
Иран будет воевать до последнего американского и израильского военнослужащего.
Такое утверждение содержится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).
"Злобные американские и сионистские командиры! Небо и земля для вас стали беззащитными, и врата ада не закроются до убийства последнего преступного детоубийцы", - приводит текст заявления иранская гостелерадиокомпания.