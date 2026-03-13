Депутаты от партии Зеленского написали заявления об увольнении

Около 50-60 народных депутатов от партии «Слуга народа» написали заявления об увольнении. Об этом заявил депутат Александр Юрченко, его цитирует Telegram-канал украинского издания «Политика Страны».

Причиной этого стала низкая зарплата. Парламентарии пожаловались, что получают в месяц около 50 тысяч гривен (примерно 90,7 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, по словам Юрченко, желание депутатов сложить свои полномочия также связано с усталостью, неудовлетворенностью условиями труда и слишком долгим сроком полномочий в парламентском кресле.

Ранее стало известно, что украинские депутаты устроили саботаж работы из-за страха перед антикоррупционными органами. В офисе президента страны Владимира Зеленского начали экстренно искать способы решения одной из главных проблем, которая заключается в «пустом и фактически неработающем парламенте».