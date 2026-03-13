Мерц остался в недоумении после решения США

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с критикой в адрес ослабления антироссийских санкций от США. Об этом сообщает Reuters.

По словам Мерца, любые попытки ослабить антироссийские санкции являются неправильным решением. Он добавил, что такой шаг со стороны Белого дома не просто сыграет на руку Москве, но и не решит проблему с ценами на нефть.

«В настоящее время проблема заключается в ценах, но не в предложении. И в этом отношении я хотел бы узнать, какие еще факторы побудили правительство США принять это решение», — добавил Мерц.

Немецкий канцлер также добавил, что Германия не участвует в совместной операции США и Израиля против Ирана.

«Позвольте мне еще раз внести ясность: Германия не участвует в этой войне, и мы не хотим в ней участвовать», — добавил он.

Ранее США ослабили санкции на продажу российской нефти.