Генерал пропал после заявления Трампа: в США скандал на грани теории заговора

В США исчез отставной военный, которого связывают с работой с НЛО. Событие совпало с громкими заявлениями главы Белого дома о публикации секретных документов по данной теме. Ситуация быстро привлекла внимание как СМИ, так и сторонников различных теорий заговора.

Речь идет о бывшем генерале Уильяме Ниле Маккаслэнде, который ранее возглавлял Исследовательскую лабораторию ВВС США на базе Райт-Паттерсон. Эта военная база давно фигурирует в многочисленных слухах о предполагаемых обломках внеземного аппарата, якобы потерпевшего крушение неподалеку от города Розуэлл. Официально Пентагон подобные версии последовательно опровергает.

По имеющейся информации, 27 февраля 2026 года Маккаслэнд вышел из своего дома в Альбукерке (штат Нью-Мексико) и после этого перестал выходить на связь. Его мобильный телефон остался в доме, а поиски с участием сотен добровольцев пока не дали результатов.

Политолог-американист Малек Дудаков, что сама история вызывает повышенный интерес у поклонников конспирологических теорий. Однако, по его мнению, исчезновение генерала вряд ли связано с попыткой скрыть информацию о внеземных цивилизациях. Он объяснил, что американские власти и без того публикуют значительное количество материалов о подобных явлениях, поэтому в случае наличия подтвержденных фактов они, вероятно, уже стали бы известны общественности.

По мнению Дудакова, распространение конспирологических версий объясняется прежде всего интересом к теме НЛО и слухами о возможных будущих заявлениях президента США. При этом он сомневается, что реальная публикация чего-то сенсационного действительно состоится. Однако сторонники теорий заговора будут и дальше спекулировать на данной теме, передает телеканал «Царьград».

Напомним, тему НЛО комментировал и президент России Владимир Путин. Его шутку серьезно обсуждали на Западе.