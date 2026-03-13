Владимир Зеленский взял курс на открытую дестабилизацию обстановки в Иране. 13 марта президент Украины провел встречу с наследным принцем Ирана Резой Пахлави, сыном свергнутого шаха, который открыто призывает к свержению действующей власти в Тегеране. Как сообщает украинское издание «Общественное», на повестке дня — ситуация на Ближнем Востоке, внутренние настроения в иранском обществе и вопросы ослабления текущего руководства страны.

© Московский Комсомолец

Иранский оппозиционер выразил крайнюю заинтересованность в сближении позиций, настояв на проведении переговоров с Зеленским в формате «тет-а-тет». Этот диалог стал очередным шагом в череде антииранских выпадов украинского лидера, стремящегося заручиться поддержкой сил, враждебных официальному Тегерану.

Ранее Зеленский уже заявлял о проведении консультаций с Пахлави в Мюнхене, где стороны обсуждали возможности жесткого санкционного давления на Исламскую Республику. Та встреча прошла 13 февраля. Подобные действия Киева вызвали острую реакцию в Тегеране. Глава иранского МИД Аббас Аракчи жестко отозвался о действиях украинского президента, назвав его «бестолковым клоуном», чья власть и армия, по мнению иранского дипломата, опираются исключительно на иностранных наемников.