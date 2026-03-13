Алаудинов заявил о предрешенности судьбы Зеленского
Люди, которые руководят действиями Владимира Зеленского, не дадут ему говорить. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет NEWS.ru.
Он предположил, что глава киевского режима вряд ли доживет до трибунала над военными преступниками Украины.
По мнению Алаудинова, хозяева Зеленского не захотят, чтобы он рассказал о том, что делалось им по их указанию, и называл их имена.
Генерал также считает, что военный конфликт в Иране запустил необратимые процессы для всего мира, в результате чего каждый участник этих событий получит то, что заслужил по закону.
Ранее Алаудинов призвал дать Ирану все, что возможно, а также поддержать страну всеми возможными способами.