Политолог заявил о желании Зеленского добиться поражения Орбана на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский стремится к поражению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах в стране. Такое мнение в беседе с РЕН ТВ высказал старший научный сотрудник Института глобальной политики США Джордж Самуэли.

По словам эксперта, напряженность между политиками связана с тем, что Орбан выступает против вступления Украины в Европейский союз. Самуэли напомнил, что ранее Зеленский уже делал резкие заявления в адрес венгерского премьера, в том числе во время Всемирного экономического форума в Давосе и на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политолог считает, что обострение риторики связано также с энергетическими вопросами. По его словам, конфликт между Киевом и Будапештом усилился после повреждения нефтепровода «Дружба», при этом украинская сторона отказалась допустить венгерских представителей к осмотру повреждений. Эксперт полагает, что для Зеленского важно ослабить позиции правительства Орбана перед выборами, поскольку возможный рост цен на энергоносители может усилить позиции венгерской оппозиции.

Самуэли также связал раздражение украинского лидера с общей международной ситуацией, включая рост цен на энергоресурсы и перераспределение военной помощи на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, из-за этого Украина сталкивается с сокращением внимания со стороны союзников, а поставки некоторых систем вооружений могут быть перенаправлены другим странам региона, передает «Радиоточка НСН».