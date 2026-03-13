Иран ответил главе Пентагона и припомнил остров Эпштейна

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Али Лариджани напомнил шефу Пентагона Питу Хегсету об острове Эпштейна.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Мистер Хегсет! Наши лидеры были и остаются лидерами народа. Но ваши лидеры? На острове Эпштейна!» — написал он.

Уточняется, что таким образом он ответил на слова Хегсета о том, что иранские лидеры прячутся в укрытиях под землей, как это делают крысы.

Ранее Хегсет одобрил запрос Центрального командования США (CENTCOM) об отправке на Ближний Восток дополнительных подразделений морской пехоты. Уточняется, что CENTCOM захотел направить в регион десантную группу и экспедиционное подразделение.