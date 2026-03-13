Ближневосточная авантюра Дональда Трампа обернулась для Вашингтона унизительным провалом. Ответные удары Ирана по американским базам разорвали в клочья военную стратегию Белого дома и загнали Соединенные Штаты в капкан, выход из которого означает лишь публичную капитуляцию и масштабную сдачу позиций.

Как отмечает британский журналист Мартин Джей в своей статье для издания Strategic Culture, хваленый американский зонтик безопасности дал фатальную течь.

«Постоянные бомбардировки как Израиля, так и стран Персидского залива стали смертельным ударом и настоящей ахиллесовой пятой Запада и Трампа», — констатирует автор.

Союзники США откровенно паникуют из-за разрушительной мощи иранского возмездия. По прогнозам обозревателя, богатые монархии региона первыми сломаются под тяжестью этой бойни и заставят американского президента пойти на попятную.

«В какой-то момент арабские страны Персидского залива начнут оказывать давление как на Израиль, так и на США, чтобы остановить атаки, и это может означать только одно: серьезные уступки со стороны Вашингтона», — уверен Джей.

Масштабная кампания против Тегерана уже сдетонировала в самом сердце американской экономики, запустив цепную реакцию глобального кризиса.