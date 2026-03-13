Немецкий депутат раскритиковал Германию из-за дискриминации россиян

Правовое государство не может ограничивать никого из-за происхождения или гражданства, заявил НСН Ульрих Зингер.

© nsn.fm

Немецкое правительство воспринимает россиян и русскоязычных как угрозу для государства. Это просто недопустимо, рассказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер в беседе с НСН.

МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости на фоне, как утверждают в ведомстве, дискриминационных действий со стороны немецких властей. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге. По ее словам, немецкие власти, по сути, рассматривают любого российского гражданина, находящегося на территории Германии – как постоянно, так и временно, – «как подозрительное лицо». Зингер подтвердил эти опасения.

«Мы с растущей тревогой наблюдаем, что в Германии вполне обоснованные вопросы безопасности всё чаще используются как повод для создания атмосферы недоверия по отношению к русскоязычным людям. С начала украинского конфликта предубеждение и враждебность в отношении русских и русскоязычных в Германии заметно усилились. Для свободного правового государства это недопустимо. Российские немцы и многие выходцы из постсоветского пространства уже давно являются частью Германии. Они работают, создают семьи, платят налоги и вносят свой вклад в развитие страны. Поэтому совершенно недопустимо, чтобы на фоне геополитической напряжённости постепенно складывалась атмосфера, в которой русский язык, русская культура или русское происхождение сами по себе начинают восприниматься как нечто подозрительное», — отметил он.

