Лукашенко сделал заявление о войне США с Ираном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что своих целей участники военной атаки на Иран не добились. Его слова приводит агентство Белта.
По мнению Лукашенко, США хотели решить несколько вопросов, начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия, однако у них ничего не получилось.
Белорусский лидер отметил, что Иран - это огромная страна, они много прорыли тоннелей и спрятали в горах свои базы, так что ни одно оружие не достанет.
Также он добавил, что Белоруссия не ввязывается в конфликт вокруг Ирана.
Также ранее Лукашенко посоветовал Украине и НАТО «не лезть», чтобы не «бахнул белорусский «Орешник».