Лукашенко сделал заявление о войне США с Ираном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что своих целей участники военной атаки на Иран не добились. Его слова приводит агентство Белта.

© Московский Комсомолец

По мнению Лукашенко, США хотели решить несколько вопросов, начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия, однако у них ничего не получилось.

Белорусский лидер отметил, что Иран - это огромная страна, они много прорыли тоннелей и спрятали в горах свои базы, так что ни одно оружие не достанет.

Также он добавил, что Белоруссия не ввязывается в конфликт вокруг Ирана.

Также ранее Лукашенко посоветовал Украине и НАТО «не лезть», чтобы не «бахнул белорусский «Орешник».