Корабль с российскими моряками перестал выходить на связь у берегов Японии

Корабль с российскими моряками «Авива» перестал выходить на связь у берегов Японии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Судно перестало выходить на связь 22 часа назад. Согласно данным портала VesselFinder, «Авива» сейчас находится у берегов Японии. Всего на корабле находится 12 граждан России.

Само судно следует под флагом африканской республики Того. По словам жены одного из моряков, 12 марта корабль вышел из порта Фусики и отправился во Владивосток. Она также добавила, что месяц назад «Авива» уже попадала в похожую ситуацию — дрейфовала у берегов Южной Кореи. Тогда инцидент объяснили остановкой двигателя. По словам женщины, муж рассказывал ей о том, что на протяжении четырех дней на корабле не было электричества, воды и отопления. Тогда судно отправили на ремонт в Южную Корею, откуда оно отправилась в Японию. При этом супруг также жаловался женщине на некачественный ремонт.