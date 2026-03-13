«Сами все знаем»: Трамп отшил Зеленского в вопросе дронов

Президент США Дональд Трамп публично дал понять, что Вашингтон не нуждается в услугах Киева в ходе военной кампании против Ирана. В интервью радиостанции Fox News американский лидер категорически отверг возможность привлечения украинских специалистов для отражения атак иранских беспилотников.

Отвечая на вопрос журналиста Брайана Килмида о потенциальной помощи со стороны Киева, Трамп был предельно лаконичен: «Нет. Нам не нужна помощь с защитой от беспилотников». Глава Белого дома дал понять, что в подобных советах и содействии Вашингтон не видит смысла, подчеркнув: «Мы знаем о беспилотниках больше, чем кто бы то ни было. У нас в действительности лучшие в мире беспилотники».

Что касается сроков завершения боевых действий на Ближнем Востоке, американский лидер не стал опираться на мнение штабов или разведки. Трамп заверил, что операция не затянется на долгий срок, а точку в ней он поставит лично: «Когда я почувствую. Почувствую это нутром».

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что якобы уже отправил специалистов на Ближний Восток, которые должны помочь с отражением атак иранских БПЛА "Шахед".