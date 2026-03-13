СМИ: Запад спровоцировал крупнейшую катастрофу

Совместная операция США и Израиля против Ирана спровоцировала крупнейшую гуманитарную катастрофу последнего времени — так считает редакция британского издания The Guardian.

Как говорится в статье, конфликт на Ближнем востоке спровоцировал крупнейший кризис, который толкает бедные слои населения к черте выживания и голоду. Это касается не только людей, которые оказались непосредственно в зоне ведения боевых действий, но и граждан западных стран — ответные действия Ирана, как заявляют авторы издания, привели к ряду экономических потрясений.

«Цены на бензин взлетели до небес, ипотечные сделки рушатся, подорожает все — от еды до смартфонов. Удары США и Израиля по Ирану и ответные действия Тегерана обрушились на мировую экономику как цунами. Потребители уже чувствуют тяжесть крупнейшего энергетического кризиса в истории», — сказано в статье.

Издание также отмечает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи уже заявил, что Ормузский пролив останется закрытым. Этот транспортный коридор остается важнейшим для мирового рынка нефти.

«Удар стихии бьет сильнее всего по самым беззащитным. Азия, зависимая от ближневосточной нефти и газа, задыхается: Бангладеш закрыл все университеты, Пакистан — школы. Пока американские СМИ обсуждают, как кризис скажется на кошельке рядового американца, остальной мир платит непомерную цену. И самые бедные заплатят сполна», — считают авторы издания.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал Ирану удар сокрушительной силы на следующей неделе.