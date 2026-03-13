Политолог Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал решение президента США Дональда Трампа проигнорировать просьбы ряда европейских лидеров не ослаблять санкции против российской нефти и объяснил, какие факторы определили выбор Вашингтона.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора 11 марта призывали Трампа не смягчать санкции против России. Трамп не прислушался к призывам европейских союзников. Через несколько часов после разговора президента США с лидерами G7 спецпосланник России Кирилл Дмитриев встретился во Флориде с советниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить глобальный энергетический кризис.

Эксперт подчеркнул, что решение Трампа по смягчению нефтяных санкций было продиктовано не политическими манёврами, а острой экономической необходимостью. Рост цен на энергоресурсы из‑за блокировки Ормузского пролива создаёт риски для американской экономики — и в этих условиях Вашингтон видит единственный выход в увеличении предложения на рынке.

Ослабление санкционного режима напрямую связано с событиями вокруг Ирана: Ормузский пролив заблокирован, из‑за чего цена на нефть выросла. Высокая стоимость энергоресурсов невыгодна для американской экономики — и компенсировать это можно только за счёт высвобождения российских углеводородов на рынок. Таким образом, решение продиктовано прежде всего экономической целесообразностью, а не какими‑либо политическими соображениями. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Политолог отметил, что разногласия между США и Европой выходят далеко за рамки нефтяного вопроса. По его словам, напряжённость в отношениях накапливалась давно — и последнее решение Трампа лишь отражает уже сложившуюся картину. Разный подход к ключевым международным темам давно создал пропасть между позициями Вашингтона и европейских столиц.

«Отношения США и Европы уже серьёзно пострадали из‑за множества факторов — от тарифных войн до переосмысления роли Украины в политике Трампа. Позиция европейских лидеров (Мерца, Стармера, Макрона) не воспринимается в Вашингтоне как авторитетная: в стратегии национальной безопасности США Европа не признаётся суверенным центром силы, а скорее воспринимается как центр глобализма, который нужно «дисциплинировать». При этом и со стороны европейских лидеров отношение к Трампу изначально было настороженным — их позиции давно расходятся, поэтому решение американского президента проигнорировать их позицию вряд ли кардинально изменит ситуацию», - подчеркнул эксперт.

Ранее Мерц раскритиковал решение США о смягчении санкций против России.