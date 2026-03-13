Хегсет: У США нет свидетельств минирования Ормузского пролива Ираном

США по-прежнему не обладают информацией о минировании Ормузского пролива со стороны Ирана. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил американский министр войны Пит Хегсет.

— Мы не располагаем ясными свидетельствами этого. Никакие корабли на мины или нечто подобное не натыкались, — отметил глава Пентагона.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, устанавливал ли Иран мины в Ормузском проливе, передает ТАСС.

10 марта СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщили, что Иран стал размещать морские мины на судоходном пути в Ормузском проливе. По данным журналистов, войска страны используют небольшие суда, каждое из которых может перевозить по две–три мины.

13 марта появилась информация о том, что Франция, Италия и другие европейские страны начали переговоры с Ираном для обеспечения безопасного прохода своих кораблей через Ормузский пролив. Журналисты уточнили, что Париж, Рим и Берлин разместили в Красном море свои корабли для защиты судов, но при этом не готовы сопровождать танкеры через пролив, опасаясь атаки на них и эскалации боевых действий в регионе.