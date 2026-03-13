Трамп: «разбомбим к черту» иранский арсенал, потом захватим уран

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская военная машина в Иране пока не нацелена на ядерные объекты страны. В интервью Fox News глава Белого дома заявил, что приоритетной задачей Вашингтона остается полное уничтожение ракетных и беспилотных мощностей Тегерана.

«Мы на этом совершенно не концентрируем внимание, — ответил Трамп на вопрос об иранском обогащенном уране. — Прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы разбомбить к черту их ракеты и беспилотники».

При этом американский лидер не исключил, что в будущем ситуация может измениться.

«В какой-то момент, возможно, будем [заниматься ядерными материалами]. В настоящее время мы фокусируемся на том, чтобы разнести в пух и прах их ракеты и их дроны», — добавил он.

Помимо военной кампании, Трамп признал, что спецслужбы США ведут тотальный контроль за иранцами, находящимися на территории Соединенных Штатов.

«Нужно быть немного осторожными во многих отношениях, там тоже много хороших людей. В этом-то и проблема. Там много хороших людей, но мы очень-очень пристально наблюдаем за ними», — заключил президент.

Ранее в Белом доме развернулась борьба между советниками по поводу того, как завершить войну, которая уже распространилась на весь Ближний Восток. Пока Трамп обещает полную ликвидацию «террористического режима», эксперты предупреждают, что у США нет внятной стратегии выхода из конфликта, а спровоцированный операцией глобальный нефтяной кризис уже ставит под удар рейтинги американской администрации.