Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским Макрон заявил, что ремонтные работы на нефтепроводе должны быть ускорены. Кроме того, он также добавил, что расследование поломки «Дружбы» должно быть максимально прозрачным.

«Я обсуждал произошедшее на нефтепроводе "Дружба" с моим коллегами, прибывшими в Париж на саммит по атомной энергетике. <...> Важно обеспечить полную прозрачность и выполнить работы как можно быстрее. Думаю, необходимо умиротворить дискуссии», — заявил он.

ЕС может оплатить восстановление нефтепровода "Дружба"

Напомним, что нефтепровод «Дружба» прекратил свою работу 27 января — как сообщила украинская сторона, это произошло из-за поломки. «Дружба» используется для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не хочет допустить экспертов для оценки состояния «Дружбы», потому что пытается скрыть обман.