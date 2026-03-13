Мирные переговоры по Украине окончательно обесценились, так как руководство Киева категорически отказывается идти на любые компромиссы. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с News.ru отметил, что для Владимира Зеленского завершение конфликта равносильно политической гибели и он это понимает.

«Переговоры Украины и РФ обессмысливаются, потому что Киев не идет на определенные уступки, которых от него ждут. Если Украина не идет на них, то и обсуждать нечего», — поясняет политолог.

По мнению эксперта, Зеленский прекрасно осознает: как только боевые действия стихнут, его карьера будет закончена, а все накопленные проблемы страны и последствия коррупционных скандалов неизбежно будут списаны на него.

Во Франции раскрыли, что произошло на встрече Зеленского и Макрона

«Почему Киев не хочет идти на уступки? Потому что мирное урегулирование — это смертельный приговор для всего политического класса на Украине, в том числе и для самого Зеленского. Пройдут выборы, абсолютно все негативные стороны конфликта спишут на президента страны, его будет нещадно критиковать оппозиция», — добавил Безпалько.

Отказ от мира подтверждается и дипломатической активностью Киева. В Москве предстоящий визит Владимира Зеленского в Париж для переговоров с Эммануэлем Макроном расценили как очередной акт саботажа мирного процесса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим последовательно препятствует любым попыткам урегулирования.

«В данном случае киевский режим продолжает свою последовательную линию на препятствование мирному процессу. Делает это, пытается делать по-разному, находит в данном случае положительный отклик в европейских столицах», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что попытки давления на Россию остаются абсурдными, подчеркнув, что Москва по-прежнему открыта к диалогу, тогда как Киев не проявляет к нему никакой готовности.