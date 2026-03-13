Трамп высказался о состоянии нового верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив.

Его слова прозвучали в эфире Fox News.

«Думаю, скорее всего, да. Думаю, он пострадал, но, наверное, в какой-то форме он жив, да», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

Трамп предположил, что Путин «немного» помогает Ирану

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен и, возможно, обезображен.

До этого официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи подтвердил, что Моджтаба Хаменеи ранен, но отметил, что глава государства чувствует себя хорошо.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он подчеркнул, что Москва была и остается надежным партнером Исламской Республики.