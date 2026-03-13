Над «Маршрутом Трампа» нависла нешуточная угроза

Премьер Армении Никол Пашинян признал, что реализация проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP) может затянуться из-за событий в Иране. На брифинге 12 марта он заявил, что сегодня TRIPP не входит в число приоритетов администрации США.

Договоренности о том, что через армянскую область Сюник пройдет транспортный коридор длиной 42 км, который свяжет Азербайджан с Нахичеванским эксклавом, были достигнуты 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи лидеров США, Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

Они были подтверждены в ходе недавнего визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Баку и Ереван. Стороны уже приступили к практической реализации проекта: начало строительства было запланировано на этот год. Однако война может смешать все карты. Впрочем, еще 11 марта, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, премьер-министр Армении Никол Пашинян уверял, что ничего не изменилось и Ереван полон решимости приложить все усилия для воплощения проекта в жизнь в кратчайшие сроки. Как заявляет Пашинян, план транспортной сети «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» («Trump Route for International Peace and Prosperity», TRIPP) является частью проекта правительства Армении «Перекресток мира». На самом же деле это старый американский план бывшего сотрудника Государственного департамента США Пола Гобла, предложенный им еще в 1992 году (Пашинян тогда только заканчивал школу). Только серьезно откорректированный и урезанный не в пользу Армении. Первоначально американцы предлагали обмен территориями: Баку получал Зангезурский коридор (нынешний TRIPP) в обмен на Лачинский коридор между Нагорным Карабахом и Арменией. В то время Армения не соглашалась на этот план, потому что теряла границу с Ираном. Баку же не устраивало, что план закреплял выход из-под его юрисдикции Карабаха. Но США упорно выкладывали данный проект в различных его модификациях на стол переговоров. Пока вопрос о Лачинском коридоре и самом Карабахе молитвами Пашиняна не был снят с повестки.

Выход (если это можно назвать выходом) был найден в том, что необходимый Баку транспортный коридор через территорию Армении был передан под контроль третьей стороне. Но этой третьей стороной стала не Россия, на что рассчитывали геостратеги в Москве, а США. Армения фактически сдала в аренду США часть своей суверенной территории сроком на 99 лет.

«Маршрутом Трампа» будет управлять компания TRIPP Development, 74% акций которой будут принадлежать США. Через 49 лет соглашение продлят еще на 50 лет, при этом доля Армении составит уже 49%, но контрольный пакет (51%) все равно будет принадлежать американцам. TRIPP станет альтернативным транспортным коридором, соединяющим Европу с Китаем и Средней Азией в обход России и Ирана. США получат выход непосредственно на границу с Ираном. А вокруг РФ окончательно замкнется кольцо «недружественных государств».

Но, может быть, война в Иране похоронит эти планы? Политолог Андраник Мигранян считает, что все решится по итогам военной кампании против Исламской Республики и результатам парламентских выборов в Армении.

- Если американцы потерпят поражение и уйдут с Ближнего Востока (а это, по оценкам разных экспертов, вполне возможно), то они уже не будут так заинтересованы в продавливании этого проекта под названием TRIPP. – считает эксперт. - Некоторые американские армяне, вероятно, в рамках предвыборной кампании в Армении, пытаются убедить общественность в том, что эти вашингтонские договоренности сделали регион более стабильным и безопасным для армянского населения. Но у меня такое впечатление, что они выдают желаемое за действительное. На самом деле заявления о якобы возникшем стратегическом партнерстве между Арменией и США не имеют под собой никакого солидного основания. Американцы не взяли на себя никаких обязательств по отношению к Армении, они не прописаны в этих договоренностях. Все остается на уровне неких деклараций. Мы знаем, как американцы относятся к своим союзникам, на которых они смотрят как на вассалов или рабов. Конечно, равноправных отношений здесь быть не может. Тем более в этом проекте, где 74% принадлежит американцам. Но мне кажется, что если на парламентских выборах победит оппозиция, то многое изменится.

- Этот проект направлен против интересов России?

- Конечно. Это видоизмененный план Гобла, против которого РФ была с самого начала. «Маршрут Трампа» нарушает коммуникации Армении и РФ с Ираном и мешает реализации российского проекта транспортного коридора «Север-Юг».

- Сам Пашинян вчера заявил, что в нынешних условиях реализация проекта может замедлиться.

- Это очевидно, потому что иранская сторона к нему очень негативно относится. Этот проект тоже может стать военной целью для Ирана, как и другие американские объекты в регионе. Как можно реализовывать проект в условиях существования такой угрозы? Иран показал, что готов бомбить все, что построено американцами, выдавливая их с Ближнего Востока. Словом, перспективы этого проекта не ясны до тех пор, пока в регионе не закончится война и не станет понятен новый расклад сил. А также до тех пор, пока в Армении не пройдут выборы и не станет понятно, кто на них победил. Если к власти придут новые политические силы, то они пересмотрят многое из того, что было сделано Пашиняном.