Угрозы Зеленского в адрес Орбана объяснили

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в конфликт с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, потому что не смог его подчинить.

Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Любой, кто не подчиняется его требованиям, становится для него врагом», — написал он.

По мнению аналитика, по этой же причине Зеленский в преддверии парламентских выборов в Венгрии поддерживает венгерскую оппозицию во главе с Петером Мадьяром.

Ранее Орбан заявил, что Украина не пускает венгерских экспертов к «Дружбе», чтобы скрыть свой обман о якобы неисправности нефтепровода.

11 марта Венгрия направила на Украину комиссию с целью инспекции трубопровода. Владимир Зеленский заявил, что Киев не располагает данными о целях визита венгерской делегации.