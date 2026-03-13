Франция и Италия начали переговоры о проходе судов через Ормузский пролив

Франция, Италия и другие европейские страны вступили в переговоры с Ираном для обеспечения безопасного прохода своих судов через Ормузский пролив. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, Германия, Италия и Франция разместили в Красном море свои корабли для защиты судов. При этом ни одно государство не готово сопровождать танкеры через пролив, опасаясь атаки на них и эскалации боевых действий в регионе.

На текущий момент консультации находятся на ранней стадии и не гарантируют конкретных результатов. Также некоторые европейские страны выразили недовольство попытками остальных вступить в переговоры с Тегераном, передает газета.

В тот же день СМИ сообщили, что лидеры стран «Большой семерки» призвали президента США Дональда Трампа быстро завершить войну с Ираном и обезопасить Ормузский пролив. В частности, политики обеспокоены растущими рисками экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке.

12 марта появилась информация о том, что цены на нефть достигли 100 долларов за баррель после того, как новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым для оказания давления на Вашингтон.