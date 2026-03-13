Французский политик Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) раскритиковал прием главы киевского режима Владимира Зеленского в Елисейском дворце.

© Московский Комсомолец

Автор публикации назвал позором то, что Макрон принял Зеленского в Елисейском дворце, обнимая его как старого друга.

Филиппо напомнил, что недавно глава киевского режима угрожал венгерскому премьеру Виктору Орбану.

А украинские инкассаторы, везущие банкноты и золото — что стало признаком ужасающей коррупции — были задержаны, отметил французский политик.

Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

В Европейском союзе призвали членов ЕС перестать идти на поводу у Владимира Зеленского. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства призвал Брюссель поступить по примеру Вашингтона и ослабить ограничительные меры в отношении российской нефти.